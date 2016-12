Zelda: Breath of the Wild – Neuer Screenshot veröffentlicht

Nintendo hat einen neuen Screenshot zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ auf seiner offiziellen Facebook-Seite veröffentlicht.

Dabei schlägt sich der Hauptprotagonist Link in einer Schlacht mit einem Wächter herum. Die Schlacht findet anscheinend in einer der vielen Tempel statt, welche im Spiel zu finden sind.

Derzeit gibt es noch keinen definitiven Releasetermin für den nächsten Zelda-Titel. Ob es ein Starttitel für die Nintendo Switch, welche im März 2017 erscheinen wird, ist ist noch unklar!