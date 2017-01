Zelda: Breath of the Wild wird in den USA und Japan als Starttitel kommen. Nur nicht in Europa!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das neueste Abenteuer von Link, wird für die Nintendo Switch und auch noch für die Wii U irgendwann im Sommer diesen Jahres gelauncht. – Soweit der Stand bist jetzt.

Doch neue Informationen von Eurogamer.net sehen den Action-Adventure-Titel zum Launch in den USA und Japan. Nintendo möchte in Japan das neue Zelda zum Launch der Switch-Konsole umbedingt bringen, damit ein starkes Line-Up zu Beginn die Absätze der Konsole sicherstellt. Nintendo of America sieht dies ähnlich und drängt gerade darauf das Zelda am 17. März 2017 zum Kauf steht!

In Europa sieht die Lage anders aus. Hier könnte aufgrund der Lokalisierungen der Termin (niemals) eingehalten werden, so die Quellen.

Eurogamer sieht die Möglichkeiten von Nintendo of Europe folgendermaßen:

Entweder setzen sie alle Ressourcen ein um Zelda auch in Europa an den Starttermin der Switch zu bringen. Starten sie Zelda mit begrenzter Sprachunterstützung und patchen die zusätzlichen Sprachen nach, sobald sie bereit sind. Und das ist die für uns schlimmste Variante: Nintendo of Europe verzögert den Launch des Titels bis alle Lokalisierungen abgeschlossen sind.

Wir blicken gespannt auf den 13. Januar, wenn Nintendo mehr über die Switch und deren Games präsentiert. Die japanische Webseite für diese Präsentation steht bereits bereit.

