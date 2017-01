Battlefield 1: Großes Update für Februar geplant

Wie Entwickler DICE in einem Blog-Post bestätigte, arbeite man an einem neuen Gameplay-Update, welches im nächsten Monat veröffentlicht werden soll.

Dabei gibt es im „Februar-Patch“ keine neuen Inhalte, aber ein paar Änderungen und Verbesserungen darf man erwarten. Genaue Details dazu wurden jedoch nicht verraten. Jedoch wurde soviel gesagt, dass dieses Gameplay-Update auf dem Feedback der Gamer aufbaut.

Neue Game-Modis bereits im Januar

Wer auf neue Game-Modis gespannt ist, der muss gar nicht mehr so lange darauf warten. Am 18. Januar geht der Modi „Ausbluten“ live. Dabei handelt es sich um eine eigene Version von Rush, in der gefallene Soldaten schneller respawnen und die Gesundheitsregeneration deaktiviert ist.

