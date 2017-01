Mass Effect: Andromeda – Außer dem Releasetermin hält sich Bioware bedeckt über weitere Details

Nachdem Entwickler Bioware den Releasetermin für Mass Effect: Andromeda bekanntgegeben hat, gibt es naturgemäß viele Fragen aus der Community zum Spiel.

So antwortete Aaryn Flyyn, General Manager bei Bioware, auf die Frage: Wann gibt es mehr Informationen zum Multiplayer folgendes:

Das heißt für uns: Geduld bewahren!

Auf die Frage wann die PC-Hardwareanforderungen bekannt werden, gibt es zumindest einen vagen Termin: Nächsten Monat.

@wasmadeinthe80s Probably closer to launch. Sometime in February I think

— Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 5. Januar 2017