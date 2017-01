Zelda: Breath of the Wild – Neuer Screenshot zeigt mysteriöses Gebilde

Nintendo veröffentlichte auf der offiziellen Facebook-Fanseite von The Legend of Zelda einen neuen Screenshot zu Breath of the Wild.

Die Frage die Nintendo dabei stellt:

Seit ihr bereit Hyrule zu erforschen?

Die wichtigere Frage aller Fragen in punkto Zelda ist eher jene: Wann erscheint der Titel bei uns?

Nachdem Nintendo of America und Nintendo Japan darauf drängen den Action-Adventure-Titel zum Konsolenstart der Switch zu haben, wird es aufgrund der vielen verschiedenen Sprachen in Europa eher ein späterer Termin, als der 17. März 2017.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint für Wii U und Switch.

