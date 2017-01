Mass Effect Andromeda: Spiele es früher via Origin Access

Nachdem Electronic Arts den Releasetermin für den 23. März in Europa ansetzt, dürfen sich PC-Origin-Zocker als einer der ersten in Andromeda tummeln – wie ein Tweet auf dem offiziellen Mass Effect-Account zeigt.

@sedaspade Yes, EA Access members get to play Mass Effect: Andromeda early for a limited time.

— Mass Effect (@masseffect) 7. Januar 2017