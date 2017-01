Call of Duty World League kündigt mehrere Events in Europa für die Saison 2017 an

London, Paris, Birmingham und Sheffield werden Schauplatz der Call of Duty Word League (CWL).

Als Teil der weltweiten CWL, präsentiert von Playstation 4, werden vier weitere europäische Events für Call of Duty Infinite Warfare hinzugefügt:

CWL London (28. – 29. Januar), veranstaltet von Gfinity

CWL Paris Open (17. – 19. Februar) im Rahmen der ESWC Winter 2017

CWL Birmingham Open (14. – 16. April), veranstaltet von Multiplay

CWL Sheffield Open (24. – 25. Juni), veranstaltet von EGL

Die CWL-Events in London, Birmingham und Sheffield gelten als offizielle Stopps für europäische Call of Duty-Teams auf dem Weg zur CWL Championship, der größten Veranstaltung des Jahres.

100.000 $ Preisgeld

Neben diesen Events bietet die CWL Paris Open Teams aus der ganzen Welt die Chance, sich ihren Anteil an den insgesamt 100.000 US-Dollar Preisgeld und wichtige CWL Pro-Punkte zu sichern. CWL Pro-Punkte sind entscheidend für die Qualifikation für die CWL Global Pro League, die im April startet, sowie die CWL Championship, die später in 2017 ausgetragen wird.

Mehr als 1000 Teams

In der Eröffnungssaison nahmen mehr als 1000 Teams an der Call of Duty World League teil, von denen die 32 besten weltweit zur Weltmeisterschaft bei der Call of Duty XP 2016 antraten. Das Team EnVyUs ging schließlich aus einem mitreißenden Finale gegen das europäische Team Splyce als Sieger hervor. Die packende Action und der dramatische Wettkampf fesselten das ganze Jahr über die Fans, die sich mit insgesamt mehr als 100 Millionen Abrufen über 1,1 Milliarden Minuten Call of Duty eSports ansahen. Die Voraussetzungen stimmen für ein weiteres Jahr spannender Wettbewerbe, wenn Teams aus aller Welt um den ultimativen Titel des CWL Champions konkurrieren.

Weitere Informationen über die CWL-Events in Europa und die CWL Global Pro League sowie weitere Ankündigungen werden auf CallofDuty.com/CWL veröffentlicht.

