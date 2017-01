Umdenken bei den Spiele-Publishern: Bethesda möchte mehr NEUE Games bringen

Pete Hines, Vice-Präsident für PR und Marketing bei Publisher Bethesda, sagter gegenüber dem offiziellen britischen Xbox-Magazine, dass Sie, anstatt sich mit etlichen Remastered-Versionen herumschlagen, die Zeit lieber sinnvoller nutzen möchten und mehr neue Games auf den Markt bringen.

Die in letzter Zeit erschienenen Remastered-Versionen wie u.a. The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition) boten sich an, weil man sich in der frühen Vorbereitungsphase von Fallout 4 befand. Dishorned: Definitive Edition deshalb, weil der Titel am Ende der PS3/Xbox360-Epoche erschienen ist. – Klar. Man hätte auch sagen können: Es hat sich eben angeboten, weil mir noch nicht genug mit diesem Titel verdient haben.

Bethesda möchte seinen Fokus nun vermehrt auf die Neuentwicklung neuer Videospiele konzentrieren.

