Final Fantasy XV erhält Platin-Award des BIU in Deutschland

Wie Square Enix gestern informierte hat man seit dem Release Ende November über 6 Millionen Mal weltweit Final Fantasy XV an den weltweiten Handel sowie in digitaler Form ausgeliefert.

Die Playstation 4-Version des Rollenspiels hat in Deutschland außerdem den BIU-Sales Award in Platin für über 200.000 verkaufte Exemplare erhalten. Das ist bisher keinem anderen Titel der Final Fantasy-Reihe gelungen!

Bezüglich dem BIU-Sales Award: Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die Verkaufszahlen der meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland mit. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem BIU ihre kumulierten Digital-Verkäufe melden.

In Kürze neue Inhalte verfügbar

In den kommenden Wochen und Monaten wird Final Fantasy XV durch zahlreiche DLC-Inhalte und Software-Updates erweitert. Beginnend mit dem aktuellen Holiday Pack und dem am 24. Januar 2017 startenden Mogry-Chocobo-Karneval, einem speziellen Ingame-Event, der in der virtuellen Stadt Altissia gefeiert wird.

Final Fantasy XV ist für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.

