Halo Wars 2 kommt als Box-Version für den PC

Im Zeitalter von Download-Plattformen ala Steam, Xbox, Origin & Co ist es schon fast nostalgisch, wenn sich ein Publisher für fesche Box-Versionen ausspricht. Die Halo-Community wird es jedoch dankbar annehmen.

So sollen ab dem 21. Februar eine Halo Wars 2-Standard-Edition, welche die Xbox One-Kopie via Play Anywhere beinhaltet und die Halo Wars 2-Ultimate-Edition für Windows 10 erscheinen.

Die Ultimate-Edition erscheint vier Tage früher und beinhaltet:

Xbox One- Play-Anywhere-Version

Halo Wars Defintive Edition

Den Season Pass: Neue Anführer, auch für den Multiplayer Neue Einheiten, für den Multiplayer Neue „Blitz-Karten“, welche gesammelt werden können und im Gefecht verwendet werden Weitere Missionen für die Kampagne



Man kann nur hoffen das die Season-Pass-Einheiten nicht die Balance des Games stören (auf PC und Xbox One) und somit Standard-Version-Besitzer benachteiligen.

