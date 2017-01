Capcom kündigt „Ultra Street Fighter II: The Final Challengers“ für Nintendo Switch an + erste Screenshots

Capcom hat heute, nachdem Nintendo die Switch-Präsentation in Tokio abgehalten hat, das Prügelspiel Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch angekündigt.

Damit feiert Street Fighter II quasi ein Comeback mit den klassischen Charakteren aus den 90er-Jahren, sowie einer Vielzahl brandneuer Features und zwei neuen Kämpfern: Evil Ryu und Violent Ken.

Damit erlebt das klassische Beat’em Up ein Rivival in einem moderen Look.

Capcom kündigte mehr Details in den nächsten Monaten an.

NEWSLETTER