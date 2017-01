The Elder Scrolls V: Skyrim erscheint im Herbst für Nintendo Switch

Bald könnt ihr im Open-World-Fantasyepos von Bethesda Game Studios nicht nur tun, was ihr wollt, und sein, wer ihr wollt, ihr könnt The Elder Scrolls V: Skyrim auch mitnehmen, wohin ihr wollt – wortwörtlich. – So Bethesda in ihrem offiziellen Blog.

Skyrim ist das erste Game von Publisher Bethesda für eine Nintendo-Plattform.

„Wir lieben es, Spiele zu erschaffen, in denen man sich verlieren kann, die man sich zu eigen machen kann, die man nie weglegen will“, sagt Game Director Todd Howard. „Und jetzt muss man das auch nicht mehr. Jetzt könnt ihr Skyrim spielen, wo auch immer ihr wollt, und es mit auf eure eigenen Abenteuer nehmen.“

Skyrim wurde mit mehr als 200 „Spiel des Jahres“-Auszeichnungen prämiert und lässt euch in die Rolle des Drachenbluts schlüpfen – ein Held aus Legenden, der die Macht der Drachen beherrscht.

„Switch ist ganz klassisch Nintendo und doch etwas vollkommen Neues“, so Howard. „Wir möchten uns bedanken, dass wir ein Teil davon sein dürfen.“

The Elder Scrolls V: Skyrim erschien erstmals am 11. November 2011. Die Special Edition für die Playstation 4 folgte fünf Jahre später am 28. Oktober 2016. Demnach erscheint die Switch-Version sechs Jahre später als die erste PC-Fassung. Wie war das nochmal mit den Re-Re-Remastered-Editions?

