The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Vergleichsvideo zwischen Switch- und Wii U-Version

Ein (fast) perfekter Vergleich. So hat der Youtuber „Arekkz“ die Demos von der E3 2016 (Wii U-Version) auf dem gestrigen Switch-Event in London nachgespielt.

Das Video gibt zumindest eine Vorstellung davon, wie sich die beiden Versionen grafisch unterscheiden. Die Switch-Version ist 13,4 Gbyte groß ist und damit um 400 Mbyte größer ist als jene der Wii U. Inhaltlich sollten sich die Versionen nicht unterscheiden. Wahrscheinlich rendert die Switch nur besser.

Die Wii U-Version von Breath of the Wild erscheint ebenfalls am 3. März 2017.

NEWSLETTER