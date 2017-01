Zelda: Breath of the Wild – Jede Menge neuer Screenshots, welche euch verzaubern werden!

Es gibt nicht viele Spiele die uns in einen solchen Bann ziehen können, wie ein Zelda-Titel. Breath of the Wild hat eine kunstvolle Grafik, welche schon fast wie ein Gesamtkunstwerk wirkt. Die lange Entwicklungszeit dürfte sich gelohnt haben, ohne jetzt schon voreingenommen breit Rosen zu streuen.

Nintendo veröffentlichte neue Screenshots aus dem Spiel, welche viele unterschiedliche Szenarien und Gegenden in Hyrule zeigt.

Alleine schon deshalb dürfte es am 3. März genügen sich eine Nintendo Switch nach Hause zu holen. Nintendo weiß das!

Du möchtest lieber bewegte Bilder zu Zelda: Breath of the Wild sehen? Kein Problem! Hier sind gleich 20 Minuten:

