For Honor: Drei neue Trailer zu den Helden veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte drei neue Trailer zu For Honor. Die Trailer befassen sich mit den Hintergrundgeschichten der letzten drei Helden, die noch nicht vorgestellt wurden.

Dabei handelt es sich um die Nobushi-, Gesetzesbringer- und Walküre-Helden aus den Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter. Zudem werden neue Spielszenen aus dem neuen Nahkampf-Action-Spiel von Ubisoft Montreal gezeigt.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Nobushi

Gesetzesbringer

Walküre

