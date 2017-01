Injustice 2: Neuer Story-Trailer „The Lines are Redrawn“ veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment enthüllen heute den offiziellen Injustice 2 Story-Trailer – „The Lines are Redrawn“.

Erlebt, wie neue DC-Charaktere sich am Kampf beteiligen, der in Injustice: Götter unter uns begann und wie sie die Handlung im Nachfolger vorantreiben. Injustice 2 wird ab dem 18. Mai 2017 für das PlayStation 4 und für Xbox One erhältlich sein.

