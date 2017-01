Legend of Zelda: Breath of the Wild ist der letzte Nintendo-Titel für die Wii U

Nachdem die Nintendo Switch am 3. März veröffentlicht wird stellt Nintendo den direkten Games-Support für ihre Wii U ein. Demnach ist Legend of Zelda: Breath of the Wild der letzte, eigens von Nintendo, veröffentlichte Titel für die gescheiterte Konsole.

Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America sagte in einem Interview mit Polygon.com:

„Wir sind wirklich am Ende der Wii U angekommen.“

Die Wii U erschien Ende November in Europa und Anfang Dezember 2012 in Japan. Bislang konnten knapp 14 Millionen Konsolen verkauft werden.

Die bekanntesten Titel sind Mario Kart 8 (mit 8 Millionen verkauften Exemplaren auch das Erfolgreichste), The Legend of Zelda: Twilight Princess HD und Axiom Verge.

