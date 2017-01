Resident Evil 7 ist ein Xbox Play Anywhere-Titel

Gute Nachrichten für Xbox One/Windows 10-Gamer! Resident Evil 7 wurde offiziell als „Xbox Play Anywhere“-Titel bestätigt, was bedeutet, dass man das Horror-Game nur einmal kaufen muss, um das Game auf Xbox one und Windows 10 am PC aktivieren muss.

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017

Um Play Anywhere zu aktivieren, muss man die digitalen Edition des Spiels im Microsoft Store kaufen.

Resident Evil 7 startet am 24. Januar für Xbox One, PC und Playstation 4.

