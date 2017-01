Xbox One im Jahr 2017: Ohne Halo 6 oder Gears of War-Titel! Warten auf die Xbox Scorpio…

Dieses Jahr wird die Xbox One-Line-Up ohne Titel wie Halo (FPS) oder Gears of War auskommen. Die großen Spielemarken werden wohl Pause machen (müssen) für 2018, nachdem dann die Xbox Scorpio nächstes Jahr auf den Markt kommen wird. Nicht umsonst rüsten die hauseigenen Spieleschmieden von Microsoft ihre Game-Engines auf.

2017 wird laut Phil Spencer, Xbox-Boss, ein „Spaß-Jahr“. Was wir darunter verstehen können? Microsoft wird neue Erfahrungen mit verschiedenen anderen Spielemarken machen.

Im Westen was Neues?

So wird das Echtzeit-Strategie-Genre mit Halo Wars 2 quasi wiederbelebt, welches vielleicht an die großen Erfolge von Age of Empires-Titeln anschließen kann. Außerdem stehen Crackdown 3, State of Decay 2 und Sea of Thieves an.

@Analcletoo XB1 games shipping this year are different for us. not Halo FPS/Gears led, new experiences with different IP, will be fun year — Phil Spencer (@XboxP3) 17. Januar 2017

Vielleicht kommt ja gar ein neuer Forza-Titel von Turn10. Falls nicht wird sich Microsoft auf Drittanbieter verlassen. Ob man so fehlende Marktanteile gegenüber der Playstation 4 gutmacht?

