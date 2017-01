360-Grad-Videos von YouTube auf PlayStation VR ansehen – so funktioniert’s

Nachdem die ersten Zockereien mit Playstation VR abgeschlossen sind, ihr noch immer schwindlig seit und nach eurer Nasenspitze sucht, ist es Zeit für Youtube.

Ihr wolltet schon immer wissen, wie es sich anfühlt, mitten in der Nacht auf Safari zu gehen oder über die Iguazu-Wasserfälle in Brasilien zu fliegen? Mit PS VR und YouTube könnt ihr es jetzt herausfinden!

Seit dem Launch können Benutzer ihre Streamingservices auf PS VR nutzen, indem sie einen virtuellen, riesigen Bildschirm direkt vor ihren Augen erschaffen. Jetzt können sie noch einen Schritt weitergehen und die fantastischen 360-Grad-Videos von YouTube über PS VR erleben.

Immer mehr Inhalte!

Das neueste Update, das heute veröffentlicht wird, ermöglicht die Unterstützung von YouTubes rapide wachsendem Angebot an VR-Videos. So können PS4- und PS VR-Benutzer den Bildschirm hinter sich lassen und 360-Grad-Welten in all ihren Details erkunden.

Quelle: Playstation Blog

Was haltet ihr davon?

