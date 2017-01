Call of Duty: Das meistverkaufteste Konsolen-Franchise weltweit im Jahr 2016!

Entweder man liebt Call of Duty oder man lässt es bleiben und spielt Battlefield. Egal.

Wie Publisher Activision verkündete ist Call of Duty das am meisten verkaufteste Konsolen-Videospiel-Franchise des letzten Jahres, basierend auf den Umsatzwert.

Damit hält sich Call of Duty einsam auf der Spitze. Das siebte Mal in Folge in den letzten acht Jahren. Seit 8 Jahren in den USA auf Platz 1. Infinite Warfare schaffte es auf den Thron in den USA – basierend auf den Gesamteinnahmen aus physischen als auch aus digitalen Verkäufen (ohne Hardware-Bundles).

Na dann. Gratulation!

NEWSLETTER