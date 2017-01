Nintendo Switch vorerst ohne Netflix, Amazon Prime & Co. am Start!

Das Netflix-Serien bereits beliebter als Pornos sind, zumindest bei Übernachtungen in Hotels, dürften wohl viele mitbekommen haben. Überhaupt haben Streaming-Dienste in den letzten Jahren an großer Bedeutung für den Film- und Serien-Markt gewonnen.

Es gibt nur eine gallische… ähm… japanische Firma der dies egal ist. Den Namen haben wir in den letzten Tagen häufig benutzt. Richtig: Big N. Nintendo.

Zum Start der Nintendo Switch wird diese keinen Video-Streaming-Dienst unterstützten. Netflix und Amazon Prime müssen draußen bleiben! Vorerst.

„All unsere Anstrengungen wurden unternommen, das Nintendo Switch-System zu einer erstaunlichen Videospielplattform zu machen, so dass es keine Video-Streaming-Dienste am Start unterstützt“, so Nintendo gegenüber einem Kotaku Q&A.

Bei der Wii U hat es ja auch eine Weile gedauert. Die Nintendo Switch startet am 3. März 2017 ohne Netflix und Amazon Prime. Ihr sollt gefälligst Zocken und nicht Streamen!

Quellen: Variety.com, Kotaku.co.uk

