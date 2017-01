Horizon: Zero Dawn enthält keine Mikrotransaktionen

Horizon: Zero Dawn sah für mich ja nie aus wie ein Spiel das Mikrotransaktionen verwenden würd, aber es ist doch irgendwie wichtig, eine Bestätigung zu erhalten, dass es nicht so ist.

Wie der Entwickler Gueerilla Games via Twitter nach einer Useranfrage dazu Stellung genommen hat findet ihr hier:

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn

— Guerrilla Games (@Guerrilla) 22. Januar 2017