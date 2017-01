Mass Effect Andromeda: Xbox-Gamer können es 5 Tage früher spielen

Publisher Electronic Arts hat heute verkündet das Mass Effect Andromeda für EA-Access-Mitglieder von Xbox One bereits fünf Tage vor dem offiziellen Release am 23. März (21. März in den USA) verfügbar ist.

Einziger Haken: Es handelt sich um eine 10-stündige Testversion, welche danach auch automatisch endet. Bereits Anfang des Monats wurde diese „Trialversion“ bereits für Origin Access-Gamer angekündigt.

Wie bei all anderen Trialversionen von Origin (PC)/EA Access (Xbox One) werden die Fortschritte aus dem Spiel in die Vollversion mitgenommen. Mit einem EA Access-Account hat man Zugriff auf Gratis-Spiele von EA und bekommt 10% Rabatt. Kostenpunkt: 3,99 Euro pro Monat.

NEWSLETTER