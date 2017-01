Resident Evil 7 für Nintendo Switch gilt als unwahrscheinlich!

Resident Evil 7 erscheint morgen für PC, Playstation 4 (+VR) und Xbox One. Ein Release am 3. März zum Start der Switch würde nahe liegen, jedoch schließt Capcom den Titel für die neueste Nintendo-Konsole aus!

Wie Resident Evil 7-Produzent Masachika Kawata gegenüber der britischen Express gesagt hat, wird die beliebte Horror-Serie generell kein Thema für die Switch werden!

„Ich denke, es ist ein sehr einzigartiges Stück Konsolen-Hardware. Ich freue mich schon sehr auf die Möglichkeiten des Systems, aber wir haben im Moment keine Pläne für Resident Evil für Nintendo Switch“, so Kawata.

Damit „unterstreicht“ Capcom irgendwie den Familien- und Kinder-Charakter von Nintendo-Konsolen. Auch die Hardwareleistung der Konsole wird mitunter auch einen Grund spielen – also die Portierung, nur möchten dies viele Entwickler nicht gerne offiziell in einem Medium verbreiten.

Aber…

Capcom hat dennoch eine gute Beziehung zu Nintendo. Es kam auch kein „Fuck NO“ oder so, also irgendwie ganz ausschließen darf man an Resident Evil für die neueste Nintendo-Konsole nie.

Mit der First-Person-Perspektive und „mehr Angst-Momente“ stellt Resident Evil 7 sicherlich einen Neustart der Serie dar.

