Neue Overwatch Skins, Map und Spielmodus

Mit dem Leak eines neuen Videos zu „Year of the Rooster“ erhalten wir mehr Einblick in den Content des nächsten großen Updates.

Das Video zeigt die Neujahrsskins von Junkrat, Symmetra, Tracer, Bastion, Mei, Mercy, Winston, Zenyatta, Roadhog und Reinhardt. Außerdem werden neue Emotes, Sprays und eine Festtags Version der Lijiang Tower Map.

Ein Capture The Flag Modus wird mit diesem Update auch in das Spiel eingeführt in welchem jedes Team eine Flagge des gegnerischen Teams einsammeln und dann zurück zum eigenen Startpunkt bringen muss.

