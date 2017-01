Nintendo Classic Mini: Auf „unbestimmte Zeit“ nicht verfügbar?

Nachdem Mitte Januar ein kleines Kontingent an Nintendo Classic Mini-Konsolen bei Amazon und weiteren Händlern eingetroffen ist, ist es still geworden um die Verfügbarkeit.

Diese „Stille“ haben wir hinterfragt. Bei Amazon und auch bei Media Markt/Saturn in Österreich. Auf unsere Anfrage, wann die Konsole wieder zu haben ist, haben wir auch sehr rasch Rückmeldung bekommen:

„Leider ist es uns nicht möglich einen direkten Liefertermin zu nennen, da es von Seiten Nintendo keine Information diesbezüglich gibt“, so ein Media Markt/Saturn-Sprecher.

Nintendo selbst gibt also keine konkreten Termine bekannt und lässt die Händler im Regen stehen.

Warnung vor Wucherpreisen

Die Mini-Konsole hat die Erwartungen übertroffen und überschneidet sich anscheinend in den Produktionsstätten mit der Nintendo Switch. Via Amazon versuchen diverse Kleinhändler die Preise auf den Marktplätzen hoch zuhalten. Rund 150 Euro – also das Doppelte – wird mindestens „verlangt“. Der Ursprungspreis lag bei 75 Euro.

Nintendo wird sicherlich nachliefern, auch wenn es aktuell „knapp“ um Mini-Konsolen bestellt ist. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann sich ja auch selbst eine „Retro-Konsole“ basteln. Wie das geht zeigen wir euch hier bei uns.

