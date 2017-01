Resident Evil 7 Lauch-Trailer veröffentlicht und erster DLC für nächste Woche angekündigt

Zum Europastart von Resident Evil 7 hat Capcom heute diesen Launch-Trailer veröffentlicht.

Etwas komisch das Capcom gleich in den ersten Wochen des Spieles neue Inhalte bringt, aber bitte sehr:

Der erste DLC namens „Banned Footage Vol.1“ wird nächste Woche am Dienstag für die Playstation 4 starten. Die Xbox One- und PC-Version soll am 21. Februar folgen. Dieser enthält einen neuen Spielmodi namens „Bedroom“. Bei diesem muss man aus einem Zimmer entkommen, ohne dabei Marguerite Baker aufzufallen. Ein weiterer Modi namens „Nightmare“ bringt unzählige Horden, welche man abwehren muss, um bis zum Morgengrauen zu überleben. Der DLC wird 9,99 Euro kosten.

Schnellen Nachschub gefällig?

Der zweite DLC „Banned Footage Vol. 2“ erscheint am 14. Februar für Playstation 4 und am 21. Februar für Xbox One und PC und enthält zwei neue Szenarien. Dabei erfährt man wie es der Baker-Familie vor den Ereignissen von Resident Evil 7 ergangen ist.

Ein weiterer DLC ist für das vierte Quartal angekündigt.

NEWSLETTER