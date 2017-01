Xbox One-„Games with Gold“ im Februar enthalten Star Wars: The Force Unleashed und Project Cars

Der Februar steht vor der Tür. Zeit um die „Games with Gold“ für Xbox 360 und Xbox One im Monat Februar zu lüften.

So wird „Lovers in a Dangerous Spacetime“ den ganzen Februar für Xbox One frei herunterladbar sein. Das Rennspiel „Project Cars“ ist ab dem 16. Februar zu haben.

Für Xbox 360 wird „Monkey Island 2″ (1. bis 15. Februar) und Star Wars: The Force Unleashed“ (16. bis 28. Februar) veröffentlicht. Beide Titel sind mit der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One verfügbar.

