Call of Duty: Infinite Warfare – Rave in the Redwoods (DLC)-Trailer verfügbar

Activision hat heute den neuen Trailer zum kommenden DLC von Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht. Eines gleich vorweg: Es gibt noch mehr Zombies!

Nachdem sie den Zombies in Spaceland entkommen sind, werden die Helden in „Rave in the Redwoods“ zu einem verlassenen Campinglager gebracht – der perfekte Schauplatz für Willard Wylers nächstes Horror-Meisterwerk. Die vier Schauspieler finden sich in den 90er Jahren und neuen Rollen wieder, einschließlich neuer Garderobe. Gemeinsam stellen sie sich endlosen Horden von Raver-Zombies und dem mysteriösen Schlitzer, der auf der Jagd nach weiteren Trophäen für seine Sammlung ist. Mit der Hilfe einiger brutaler neuer Waffen und Regisseur Kevin Smith (!) haben die Helden vielleicht eine Chance, dem Wahnsinn in den Redwoods zu entkommen.

„Rave in the Redwoods“ erscheint zuerst für PlayStation 4 am 31. Januar als Teil des DLC-Packs Sabotage.

