Dark Souls III DLC: The Ringed City

Mit „The Ringed City“ wurde der zweite und letzte DLC für Dark Souls III angekündigt.

Am 28. März soll der DLC für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

In „The Ringed City“ verfolgen wir den versklavten Ritter Gael bis zum sprichwörtlichen Ende der Welt. Wir werden auf uralte Bestien und Charaktere am Rande des Wahnsinns treffen. Neben diesen neuen Story Elementen bringt der DLC wieder neue Rüstung, Waffen und magische Fähigkeiten.

Zusätzlich wird Bandai Namco eine Game of The Year Edition von Dark Souls III veröffentlichen, welche das Hauptspiel und beide DLC beinhaltet und am 21. April 2017 erscheinen soll.

