Ghost Recon Wildlands: Die „Closed Beta“ findet vom 3. bis zum 6. Februar statt

Wie der französische Publisher Ubisoft heute ankündigte, wird die „Closed Beta“ von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands vom 3. bis zum 6. Februar auf allen Konsolen der neuen Generation sowie auf Windows PC verfügbar sein!

Ab dem 1. Februar kann das Spiel bereits heruntergeladen werden. Wer wissen will, was es heißt, ein Ghost zu sein, kann sich ab sofort für die Closed Beta registrieren unter www.ghostrecon.com/beta. Jeder ausgewählte Spieler kann bis zu drei Ubisoft-Freunde in sein Team einladen, wenn diese auf der gleichen Plattform spielen.

Action-Adventure oder Shooter?

Die Closed Beta entführt uns ins Bolivien der nahen Zukunft, in die bergige Provinz Itacua. Als Ghosts arbeiten sie zusammen, um die Mitglieder des Santa Blanca-Drogenkartells zu eliminieren und die kriminelle Organisation Schritt für Schritt zu zerschlagen. Genau wie im finalen Spiel kann auch der komplette Inhalt der Closed Beta im Vier-Spieler-Koop oder im Einzelspieler gespielt werden. Wir dürfen jede Art von Fahrzeug sowie taktische Ausrüstungen und Waffen nutzen, um die Aufträge zu erledigen.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands spielt in der größten offenen Action-Adventure-Welt, die jemals von Ubisoft erschaffen wurde. In naher Zukunft wird Bolivien vom bösartigen Santa Blanca-Drogenkartell in einen Narco-Staat verwandelt. Wir haben dabei die Aufgabe, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Drogenkartell zu zerschlagen. Die Vorgehensweise bei allen Missionen ist frei wählbar.

