Square Enix und Marvel kündigen ein „Avengers“-Game an!

Es ist leider kein Kingdom Hearts 3, wie wir gehofft haben. Aber: diese Ankündigung macht auch Hoffnung.

Via Twitter hat Square Enix heute eine Partnerschaft mit Marvel angeteasert, aus welchem ein „The Avengers“-Projekt hervorgehen soll.

Big News: @SquareEnix and @Marvel announce a multi-game partnership leading with The Avengers project. #Reassemble pic.twitter.com/DS87Iuzk7G

