Blizzard: Overwatch hat 25 Millionen Gamer – weltweit

Die Welt braucht Helden, und Overwatch hat laut Blizzard 25 Millionen davon! Laut dem Entwickler gibt es weltweit mehr als 25 Millionen Spieler auf Playstation 4, Xbox One und PC. Um 5 Millionen mehr als noch im Oktober 2016.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!

The fight for the future isn’t over yet, though… Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB

— Overwatch (@PlayOverwatch) 26. Januar 2017