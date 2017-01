Dieses Wochenende: Doppelte Erfahrungspunkte in Battleborn und Call of Duty: Infinite Warfare

Als hätten sie es abgesprochen…

Bei den Shootern Battleborn von Gearbox Software, sowie bei Call of Duty: infinite Warfare und Modern Warfare von Publisher Activision, gibt es dieses Wochenende doppelte Erfahrungspunkte!

Double XP in @Battleborn is back all weekend! Earn twice as much XP for doing the same awesome stuff, now through Monday at 8am PT! pic.twitter.com/pzUyeXUnlI

— Gearbox Software (@GearboxSoftware) 27. Januar 2017