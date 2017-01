Ist Switch das Ende von Nintendo?

Es ist Zeit darüber zu reden, was wir uns alle bereits denken.

Es war einmal ein Klempner

Wir alle sind mit einer Marke groß geworden und ihrem einen Helden, der stets seine Prinzessin rettet. Manchmal ist auch sein Bruder dabei. Nintendo und Mario. Diese zwei Namen haben über Generationen hinweg die Gamer geprägt.

Kasetten statt Rohscheiben

Eines hat Nintendo über die Jahrzehnte ausgezeichnet: Eine konsequente Linie. Angefangen vom NES bis zur letzten Konsole, Nintendo hat sich stets gegen den Trend gestellt und immer die Meinung vertreten, selbst Trendsetter zu sein. In den 90ern waren sie das definitiv auch. Als Playstation und Xbox auf den Markt kamen, verschwand Nintendo ein wenig im Hintergrund. Warum? Während alle auf CD´s und später auf DVD´s wechselten, war Nintendo immer noch mit Cartridges unterwegs. “Unser Weg ist der richtige, um das beste Spiele-Erlebnis zu vermitteln”, meinte Nintendo. Die Fans sahen dies anders. Und egal ob Konsole oder Handheld, die Stamm-Helden der Marke fanden sich in jeder Iteration wieder: Mario, Luigi und Zelda.

Casual Gamers are born

Während es im Heimkonsolen-Bereich eher nach unten ging, folgte 2005 ein unerwarteter Aufwind im Handheld-Bereich: Nintendo DS holte die Massen ab. Der Grund dafür war kein Mario oder Zelda. Es waren Hunde. Nintendogs schoss das Unternehmen von heute auf Morgen an die Spitze der Handheld-Konsolen. Leute, die nichts mit Games am Hut hatten, sah man plötzlich überall mit einem DS. Die Zielgruppe der Casual Gamer war geboren. Während die Playstation Portable mit Technologie und Filmen glänzte, wollten die Casual Gamer lieber nach ihrem digitalen Hund schauen. Auch später, als Sony mit der PS Vita die ultimative Handheld-Konsole veröffentlichte, konnten sie Nintendo nicht das Wasser reichen. Interessanterweise war das Games Line-Up auf dem DS besser als auf jeder anderen Nintendo-Konsole, die folgen sollte. Von Resident Evil über Kingdom Hearts bis hin zu Street Fighter war alles vertreten.

Im Konsolen-Bereich ging es weiterhin bergab. Es sollten noch weitere 5 Jahre vergehen, bis zur nächsten Überraschung: Während Sony Microsoft in der jeweils dritten Iteration ihrer Konsole um den Thron kämpfen, springt Nintendo aus dem Hintergrund mit der Nintendo Wii hervor. Ursprünglich mit dem Namen “Revolution” angekündigt, war die Wii tatsächlich eine Revolution im Gaming-Bereich. Motion-Steuerung hatte Sony mit Eye Toy zuvor schon probiert, es gab aber keine interessanten Entwicklungen. Die Wii schaffte tatsächlich den Sprung und erreichte wieder ihre Zielgruppe der Casual Gamer. Plötzlich hatte jeder eine Wii bei sich stehen, egal ob zum Bowlen, für Yoga-Übungen oder Party-Games. Es war ein Hit. Und so sprang die Wii sogar an die Spitze der Konsolen!

Casual Gamer sind eben Casual Gamer

Doch wie der Name schon sagt, sind Casual Gamer eben nur Casual Gamer. Sie haben nicht wirklich Interesse daran, viel Zeit mit ihrer Konsole zu verbringen oder mehrere Games für diese zu kaufen. Also versuchte man auf der Wii Games für die “echte” Gamer zu pushen. Zusätzlich wollte man auch das Prinzip des Motion Controllers in die Spiele implementieren. Aber Gamer wollen nur auf der Couch sitzen und spielen. Zusätzlich erschienen dieselben Spiele auf den fortgeschritteneren Konsolen von Sony und Microsoft und hatten dementsprechend einen grafischen Vorteil. Die Exklusiv-Titel konnten nicht wirklich überzeugen.

Was dachte sich Nintendo: Eine neue Konsole muss her! Was sonst? Es folgte die Wii U. Auch hier wollte man wieder mit einem neuen Gaming-Konzept überzeugen, in dem man das Spiel auf dem Controller-Monitor weiterspielen konnte. Während bei Sony und Microsoft bereits von 3D die Rede war, sah Nintendo nicht einmal Full HD als Notwendigkeit. Aber die Konsole befand sich in etwa in derselben Preisklasse. Trotz allem: Für Mario Kart und Zelda hatten die Fans immer noch genügend Motivation, sich die Konsole anzulegen.

Es reichte aber nicht aus und die Wii U fand sehr bald ihr Ende. Lediglich im Handheld-Bereich ist Nintendo mit dem 3DS gut unterwegs. Erst im vergangenen Jahr entschloss sich Nintendo mit seinen Marken auch in den Smartphone-Bereich zu wagen. Bei Nintendo dauert halt alles einfach länger.

Switch for Fame

So und was dachte sich Nintendo nun, um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen? Eine neue Konsole muss her! Hier sind wir also, noch ein gutes Monat vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch entfernt. Als das Konzept vor Weihnachten angekündigt wurde, war ich wie weggeblasen! Eine Konsole, die man einfach abstecken und untwerwegs weiterspielen kann?! Wahnsinn! Das Ende meiner Gamer-Sorgen! Das Konzept sah wirklich gut aus.

Doch dann wurden die Details bekannt. Wieder einmal befindet sich der Mitbewerb mit 4K im Sprung zur nächsten Technologiestufe und Nintendo spricht von Full HD. Aber nur auf dem Handheld-Bildschirm!

Gut, denke ich mir, im ersten Trailer sah man noch sehr interessante Games, vielleicht gehen sie zumindest hier einen neuen Weg um mehr Leute zu erreichen. So war z.B. Skyrim zu sehen. Aber: Wieder wird von denselben Games gesprochen: Mario Kart und Zelda. Vor kurzem wurde ein Open World Mario angekündigt. Es sieht so aus, als würde Mario in GTA herumlaufen, also wirklich interessant. Aber am Ende des Tages springt man wieder durch die Gegend, um die Prinzessin vor Bowser zu retten. Ja nett, aber wirklich so interessant, dass ich es zuhause und unterwegs spielen will, während auf anderen Konsolen Resident Evil, Kingdom Hearts oder God of War erscheinen? Um es mit den Worten von Al aus “Hör mal wer da hämmert” zu sagen: Das glaube ich nicht, Nintendo.

Tradition als Zeichen des Untergangs

Ja, eine gewisse Linie ist wichtig und ja, Kontinuität der Integrität sind wichtig. Aber, wenn die Welt nach 4K bereits über OLED spricht und Nintendo der Meinung ist, das nicht einmal Full HD eine Relevanz für Gamer hat und Mario und Zelda immer noch genügen, um die Gamer-Herzen zu füllen, dann wird sich Nintendo bald am Ende der Fahnenstange wiederfinden. Es ist für mich einfach unverständlich, wieso Nintendo so vehement gegen den Trend gehen muss. Wieso sie sich nicht für neue Möglichkeiten öffnen möchten.

Das Spielkonzept ist ein Thema, aber die Leistung und das Angebot ein anderes. Meiner Ansicht nach ist Nintendo stets bemüht ein neues Spiele-Erlebnis anzubieten, aber wenn die dazugehörigen Spiele nicht passen, dann fange ich mit dem Erlebnis auch recht wenig an. Gerade Switch hatte sehr viel Potential! Doch wie will Nintendo dieses ausschöpfen, wenn sie von DVD´s anstatt auf Blu-Rays zu gehen wieder zurück auf Cartridges gehen?!

Was kommt nach Switch?

Sollte Switch ein Misserfolg sein, dann muss Nintendo Konsequenzen ziehen. Ich glaube nicht, dass wir in weiteren drei Jahren wieder eine neue Konsole von Nintendo sehen werden. Meiner Ansicht nach wird sich Nintendo aus dem Heimkonsolen-Bereich zurückziehen und sich nur auch auf Handheld und Smartphone Casual Games konzentrieren. Im Handheld-Sektor ist die DS-Marke immer noch stark und bietet wirklich für jeden etwas.

Bei Switch ist die Strategie einfach nicht klar. Sind wieder die Casual Gamer die Zielgruppe? Wenn ja, dann wird die Konsole zu teuer sein. Für Hardcore-Gamer ist das Angebot zu knapp. Für Wii U-Besitzer ist es nicht so interessant, da Zelda auch auf der Wii U kommt und somit ist ein vorläufiger Wechsel irrelevant. Was ist mit dem Handheld-Tablet? Soll es den DS ablösen? Es sind noch immer viele Punkte unklar in der Strategie.

Wie man an den Zeilen vermutlich erkennen kann, Nintendo liegt mir durchaus am Herzen und ich hatte große Hoffnung in der Switch, dass sie wirklich einen Wechsel in der Wahrnehmung von Nintendo bringen würde. Aber je näher der Termin rückt, desto eher werde ich das Gefühl nicht los, es sei ein letzter Atemzug vor dem Abgang. Ich denke, wir alle haben dieses Gefühl und wir alle “Fake-Freuen” uns auf die Switch, nur um nicht zu sagen, es sei vielleicht das letzte Mal.

Hoffen wir, dass Nintendo uns eines besseren belehrt.

Bereits Ende Oktober des letzten Jahres hat sich die DailyGame-Redaktion den Kopf über die ersten gezeigten Bilder der Konsole zerbrochen.

