Kann euch das begeistern? – Die offiziellen technischen Daten der Nintendo Switch

Obwohl vieles schon bekannt ist – und daher für uns nicht neu, hat Nintendo nun offiziell die technischen Daten bekanntgegeben.

Was relativ wichtig ist – auch für eure Kaufentscheidung: Die Nintendo Switch hat keinen Ethernet-Port, daher muss ein kabelgebundenes LAN-Zubehör erworben werden. Die Batterien/Akku der Nintendo-Konsole kann man nicht selbst tauschen bzw. es würde die Garantie verfallen. Hier ist es ähnlich wie bei Apple/Sony/Samsung-Tablets: Kontaktiere den Kundenservice – viel Spaß…

Die technischen Daten der Nintendo Switch

Größe:

102mm x 239mm x 13.9mm (mit Joy-Con’s gemeinsam)

Gewicht:

ca. 297g (Mit Joy-Con’s gemeinsam 398g)

Bildschirm:

Kapazitiver Touch-Screen / 6.2 Zoll LCD / 1280×720 Auflösung

CPU/GPU:

NVIDIA angepasster Tegra-Processor

Systemspeicher:

32 GB (Ein Teil davon wird jedoch für das System verwendet!)

Kommunikations-Funktionen:

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1 (Nur im Fernsehmodus). Ein kabelgebundener LAN-Anschluss ist über einen handelsüblichen LAN-Adapter möglich.

Video-Ausgang:

Maximal-Auflösung: 1920×1080 & 60 fps (TV).

Die Maximal-Auflösung im Tablet-Modus beträgt 1280×720.

Audio-Ausgang:

Unterstützt lineare PCM 5.1ch (Über HDMI an das TV-Gerät.)

Lautsprecher (Tablet):

Stereo

USB-Anschlüsse:

USB Type-C-Anschluss: Zum Laden oder zum Anschluss an die Dock-Station.

Kopfhöhrer-Mikrofon:

Stereo-Ausgabe



Game-Card-Slot:

Exklusiv für Nintendo Switch-Game-Cards.



microSD card slot:

Kompatibel mit microSD-, microSDHC- und microSDXC-Speicherkarten. Bei SDXC-Speicherkarten ist ein Update über das Internet erforderlich.

Sensoren:

Beschleunigungsmesser / Gyroskop / Helligkeitssensor

Betriebsumgebung (das die Switch einwandfrei funktioniert):

Temperatur: 5 bis 35 °C / Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%

Verbauter Akku:

Lithium-Ionen-Batterie mit 4310mAh Batteriekapazität. Wie gesagt, der Austausch kann nur über Nintendo selbst erfolgen.

Batterielebensdauer:

Die Batterie hält länger als sechs Stunden, hängt jedoch von der Software und den „Einsatzbedingungen“ ab. Bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann man ungefähr drei Stunden am Stück spielen.

Ladezeit des Akkus:

Ungefähr 3 Stunden (im Ruhezustand).

Quelle: Nintendo.co.uk / DailyGame.at

