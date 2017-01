E3 2017: Xbox-Boss ist vom Line-Up überzeugt – Erwartet uns Halo 6?

Klar, kann man nicht anders antworten wenn man zum Line-Up des eigenen Unternehmens gefragt wird, dennoch ist sind die Reaktionen des Xbox-Bosses spannend.

Derzeit befindet sich Phil Spencer in der Bewertung des heuer gezeigten E3-Line-Ups. Viel versprechen möchte er aber jetzt noch nicht. Die E3 2017 findet heuer zwischen dem 13. und 15. Juni – wie alle Jahre – in Los Angeles, Kalifornien, statt

@bones_no @Steverulez @agnew1979 Yes, in another E3 review right now, I like the lineup.

— Phil Spencer (@XboxP3) 27. Januar 2017