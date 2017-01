Epischer Story-Trailer zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht

Es gibt sie noch. Sci-Fi-Games, welche uns nicht nur durch hirnlose Ballerei „befriedigen“, sondern auch mit einer fantastischen Story im Hintergrund aufwarten können.

Mass Effect Andromeda dürfte wieder so ein „High-Class-Sci-Fi-Game“ werden. Immerhin hat uns Bioware die letzten Jahre mit der langen Entwicklungszeit auch warten lassen.

Der Third-Person-Shooter erscheint am 23. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Xbox One- und PC-Origin-Gamer können es fünf Tage früher für 10 Stunden anspielen.

NEWSLETTER