Viele Freiheiten: Der frühere GTA-Chefentwickler kündigt „Everywhere“ an

Der frühere GTA-Chefentwickler, Leslie Benzies, arbeitet aktuell an einem neuen Titel namens Everywhere. Dabei verspricht er eines: Mehr Möglichkeiten als in jedem GTA!

Der ehemalige Rockstar North-Chef und Producer, welcher an der GTA-Serie und Red Dead Redemption gearbeitet hat, befindet sich in einem Rechtsstreit in Millionenhöhe mit seinem alten Studio. Neben seinen Gerichtsterminen arbeitet er – wie er nun angekündigt hat – an einem neuen Open-World-Titel namens Everywhere.

Jedoch außer dem Titel ist nicht mehr bekannt. Bisweilen gibt es weder eine Tech-Demo oder Screenshots, genauso wenig findet man ein paar Textzeilen über die Handlung.

Gegenüber VentureBeat.com erzählte er:

„Everywhere beinhaltet viele traditionelle Spielemechaniken, aber wir versuchten etwas zu machen, welches von allen Seiten inspiriert wird.“

Everywhere soll auf der Lumberyard-Engine von Amazon basieren, genauso wie Star Citizien. Und: Es biete mehr Möglichkeiten als wie ein GTA-Spiel.

