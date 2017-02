Fallout 4: Nächste Woche erscheint ein kostenloses Update, inklusive Playstation 4 Pro-Unterstützung

Nächste Woche veröffentlicht Publisher Bethesda neue Updates für Fallout 4 und Skyrim Special Edition auf Xbox One, Playstation 4 und PC, die untern anderem neue Features für die Mod-Inhalte beider Spiele zu bieten haben. Mehr dazu verspricht Bethesda in der kommenden Woche.

Im ersten Fallout 4-Update 2017, welches kostenlos erhältlich sein wird, unterstützt der Weltuntergangstitel die erweiterten Grafikfunktionen der Playstation 4 Pro.

Fallout 4-Update 1.9 wird nächste Woche für PlayStation 4 verfügbar sein und zieht den vollen Nutzen aus der Rechenpower der PlayStation 4 Pro. Das Update enthält verbesserte Licht- und Grafikeffekte, darunter:



Um die im Update für die PS4 Pro enthaltenen Verbesserungen zu erleben, müsst ihr einfach nur Fallout 4 starten und das neueste Update herunterladen, sobald es nächste Woche verfügbar ist.

Auch die PC-Version bekommt mehr hochauflösende Texturen geschenkt!

„Dieser kostenlose Download ist ein Dankeschön an unsere treuen PC-Fans, die uns so ausdauernd unterstützt haben – nicht nur bei Fallout 4, sondern über mehrere Jahrzehnte und Spiele hinweg“, so Bethesda in ihrem Blogeintrag.