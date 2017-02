Mass Effect: Andromeda-Multiplayer hat Dedicated-Server und ist nicht Cross-Play-fähig

All jene die sich bei Mass Effect: Andromeda über „plattform-übergreifendes“ Zocken, sprich Cross-Play, gefreut haben: Vergesst es wieder…



Wie Mass Effect-Producer Fernando Melo bestätigt hat, wird der Multiplayer über dedizierte Server verfügen und daher nicht plattformübergreifend verfügbar sein, wie dieser Tweet zeigt:

@tibermoon @Tinkham11 crossplay not in the current plans, sorry. and mp is peer to peer (same as me3)

— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 27. Januar 2017