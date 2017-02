FIFA 18: Der Story-Modus geht in die zweite Runde

Wie Electronic Arts-CEO Andrew Wilson gegenüber Investoren in einer Konferenz mitteilte, werde man den Story-Modus in FIFA 18 fortsetzen. Die aktuelle Fußballsimulation, FIFA 17, war das bestverkaufteste Videogame im Jahr 2016.

Andrew Wilson sagt: „FIFA 18 wird auf dem Fundament wie FIFA 17 basieren, wir werden neue Charaktere und neue Storylines bringen.“

Das Entwicklerteam in Vancouver arbeitet an neuen „tiefgreifenden Erfahrungen“ sowie an einem „Ultimate Team“. Insgesamt soll es das emotional intensivste FIFA aller Zeiten werden.

„FIFA 17 könnte das „am meisten verkaufteste FIFA“ aller Zeiten werden“, so der EA-Finanzchef Blake Jorgensen.

Ein Releasetermin für FIFA 18 wurde noch nicht genannt. Dürfte sich aber wieder um den September herum handeln, wie die Jahre auch schon zuvor.

Quelle: Seekingalpha.com

