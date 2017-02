For Honor: Open Beta angekündigt

Publisher Ubisoft kündigte vom 9. bis zum 12. Februar eine offene Beta – für alle Konsolen und PC – für For Honor an:

Im Vorfeld der Open Beta, und um den Fraktionskrieg weiter voranzutreiben, werden einige der wildesten Krieger entsandt, darunter Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allen und Demetrious Johnson sowie weitere Top-Twitch-Streamer, um ihre Klingen in einer live übertragenen For Honor-Schlacht zu kreuzen. Der Live-Fraktionskrieg wird am 7. Februar um 11 Uhr über den For Honor-Twitch-Channel twitch.tv/forhonorgame gestreamt und zeigt den neuen Modus „Vernichtung“.

Die Spieler können ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld weiter verbessern, indem sie vom 9. bis 12. Februar an der For Honor Open Beta teilnehmen. Die Beta umfasst den neuen Modus „Vernichtung“, der die besten Elemente aus fünf Runden Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn vereint. Vernichtung schließt sich in der Open Beta den drei weiteren spielbaren Modi, Herrschaft, Handgemenge und Duell mit ihren neun spielbaren Helden an. Zum Start von For Honor wird es zwölf spielbare Helden und fünf verschiedene Multiplayer-Modi geben.

Der Krieg der Fraktionen wird in der Open Beta fortgesetzt und gibt mehr Spielern die Möglichkeit, für eine der drei Fraktionen zu kämpfen – Ritter, Samurai und Wikinger. Nach der Closed Beta führten die Wikinger den Fraktionskrieg an, wobei die Leistungsdaten von Spielern auf allen drei Plattformen ausgewertet wurden. Trotz der Führung der Wikinger haben die Spieler der Samurai und Ritter immer noch die Chance, ihre Fraktion während der Open Beta an die Spitze zu führen und Belohnungen zum Release von For Honor am 14. Februar 2017 zu gewinnen.

