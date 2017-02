Star Wars Battlefront 2 (4) launcht mit dem „The Last Jedi“-Kinofilm zu Weihnachten 2017

Für den kommenden Star Wars-Film, Star Wars Episode VIII: The Last Jedi, welcher direkt an Episde VII anschließen wird, wird es auch ein neues Battlefront-Videospiel geben. Soviel Macht auf einmal…

Wie EA-CEO Andrew Wilson auf einer Investorenkonferenz bekanntgegeben hat, wird der neue Battlefront-Titel größer sein, was bedeutet: Mehr Helden und Charaktere und vor allem mehr Standorte, höchstwahrscheinlich auch schon zu Episode VIII.

Und was uns am meisten freut: Es wird eine Singleplayer-Kampagne geben und vieles mehr, was sich der CEO noch für die Newszeilen der kommenden Monate aufgehoben hat…

Der neue Battlefront-Titel entsteht in Kooperation zwischen DICE, Motive und Criterion.

Quelle: Seekingalpha.com

