Landfall: Virtual Reality-Shooter geht in die Open-Beta

In Landfall schlüpfen Spieler in die Rolle eines Kommandanten, der seine Soldaten auf SciFi-Schlachtfeldern in kurzweilige Multiplayer-, Singleplayer- und Koop-Gefechte führt.

Taktisches Shooter-Gameplay trifft hier auf die Übersicht durch die Vorteile von Virtual Reality und die Möglichkeit, zwischen der einzigartigen Vogel- und Ego-Perspektive zu wechseln.

Heute startet die Open Beta des Action-Titels für Oculus Rift. Bis zum 6. Februar, 17 Uhr haben Spieler die Gelegenheit, die spannende Welt von Landfall kennenzulernen.

Mad Max trifft Waterworld. Die Beta wird in „Oculus Home“-Screen angezeigt.

Quelle: Oculus-Blog

