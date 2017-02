FIFA 18: Die Switch-Version wird einzigartig

Peter Moore, CCO von EA, bestätgite gegenüber Gamereactor.com, dass die FIFA 18-Version für die Nintendo Switch einzigartig, also „kundenspezifisch“ sein wird.

FIFA 18 wird – höchstwahrscheinlich – Ende September 2017 starten, ob die Switch-Version gleichzeitig mit den anderen Plattformen gleichziehen wird ist noch unklar. Immerhin gibt es einige Veränderungen und Anpassungen, welche für die außergewöhnliche Hardware erforderlich sind. – Man kann auch vermuten das die FIFA 18-Version für die Nintendo Switch grafisch „abgespeckter“ wird, als jene für PC, Xbox One und Playstation 4 (Pro).

„Well, as we have said, we are custom-building a FIFA version for the Nintendo Switch,“ Moore said of the game. „It will be FIFA 18, and it will obviously be later this year when FIFA 18 comes out.“