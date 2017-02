Halo-Autor schreibt an der Story von Crackdown 3

Joseshp Staten, seines Zeichens „Creative Director“ der Microsoft Studios Global Publishing, ist als Autor an der Mitentwicklung von Crackdown 3 beschäftigt.

Das „zwitschert“ er via Twitter:

Got to do a little @crackdown writing yesterday, and off to visit the the dev team in the UK today. It’s been a fine few days, Agents!

— Joseph Staten (@joestaten) 4. Februar 2017