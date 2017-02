Playstation Update 4.50 – Erste Meinungen von den Beta-Usern

Das Playstation 4 Update 4.50 Codename Sasuke, dass wir euch bereits angekündigt haben befindet sich derzeit in der Beta Phase. Sprich erste Nutzer können sich bereits einen exklusiven Überblick über die neuen Features verschaffen. Aus unterrichteten Kreisen erreichten uns jetzt die ersten Meinungen zum Update und vor allem der größten Frage: Was taugt die Unterstützung der externen Festplatten und vor allem funktioniert das auch anständig?

Anmerkung vorab: Der Autor dieses Artikels ist Teilnehmer an der Betaphase zum Sasuke Update. Die Meinungen basieren auf tatsächlichen Meinungen aus dem direkten Umfeld des Autors und anderen Beta Teilnehmern. Bei Rückfragen PSN Kontakt: frank1979ludwig

Angepriesen wie ein Bonus in Online-Casinos, soll das neue Update mehr als nur ein kleiner Bonus sein. Die Unterstützung externer Festplatten für Spiele ist wohl die interessanteste Neuerung.

Im Detail läuft das recht einfach: Die externe Festplatte wird mittels USB 3.0 angesteckt und vom System erkannt. Im Einstellungsmenü für Geräte bekommen wir nun die Option für USB Massenspeicher angezeigt. Hier muss die Festplatte neu formatiert werden um ein passendes Dateisystem zu erstellen. Fortan kann die Festplatte als Standard Speicher eingestellt werden und alle neuen Downloads gehen sofort auf den externen Speicher. Unsere Beta Tester haben das natürlich ausführlich getestet. Hierbei wurde zu allererst angemerkt, dass die PS4 auf jeden Fall erst mal über eine möglicherweise zu langsame Geschwindigkeit „motzt“, allerdings die Platten dann trotzdem nutzt. Getestet wurden hier mehrere 2,5 Zoll USB 3 Festplatten mit 500 GB bis 2 TB. Auffällig ist die Tatsache die einige GB direkt fürs Dateisystem der PS4, oder aber eine mögliche Verschlüsselung „draufgehen“. Im direkten Test wurde eine 2,01 TB Festplatte direkt auf 1,84 TB geschrumpft. Das kann zum einen an einer internen Verwendung, zum anderen natürlich am verwendeten Dateisystem liegen.

Der Praxistest zeigte das einer Verwendung der externen 25 Zoll Festplatte durchaus kein Problem ist, Die Verwendung machte keinerlei Problem. Besonders gefallen hat den Beta Testern die Chance die Spiele allesamt zu markieren und dann sozusagen als Batch-Operation auf den externen Speicher zu kopieren. Es ist also ganz einfach die interne Festplatte frei zu halten und externe Medien auch mal hin und her zu wechseln. Die Tester waren begeistert.

Hintergrundbilder, Schnellmenü und mehr

Weitere Neuerungen sind natürlich ebenfalls getestet und für gut befunden worden, aber große Highlights gibt es da nicht wirklich. Die eigenen Hintergrundbilder sind eine Funktion die natürlich genutzt worden ist aber nicht so unbedingt das totale Highlight war. Eine gute Funktion aber kein unbedingtes Muss. Unsere Betatester haben auch das neu gestaltete Schnellmenü sehr gut angenommen und berichten vom erhöhten Komfort. Die Posting-Funktion die den PSN-Feed zum Social-Feed machen wurde so gut wie ignoriert und kaum genutzt. Wird sich das in der Finalen Beta durchsetzen, wird es sicherlich mehr genutzt werden.

3D Bluray-Funktion

Die 3D Blurayfunktion wurde mangels von 3D Blurays bisher nicht von unseren Testern in Augenschein genommen. Es ist allerdings anzunehmen das die Bildqualität einer 3D Bluray natürlich aufgrund der begrenzten Auflösung von PSVR deutlich abnehmen wird. Wir halten euch aber auf dem laufenden sobald wir mehr erfahren.

