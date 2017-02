GTA V auf den Spuren von Wii Sports, Minecraft und Tetris!

Es gibt nicht viele Games auf dieser Welt, die mit den Verkaufszahlen eines Wii Sports (im Bundle mit der Wii), Minecraft und Tetris mithalten können. Grand Theft Auto 5 hat jedoch das Potenzial hier aufschließen zu können!

Wie Take Two via SeekingAlpha.com meldet, wurden weitere fünf Millionen Exemplare während des letzten Quartals in 2016 ausgeliefert. Genauso viel schaffte das neueste Game aus dem Hause des Publishers, Mafia 3.

Damit summiert sich die bisher ausgelieferte Menge von GTA 5 an den Einzelhandel auf sagenhafte 75 Millionen Stück!

„Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online übertreffen weiterhin unsere Erwartungen, wie sie in jedem Quartal seit ihrer Veröffentlichung“, so Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two. „Grand Theft Auto V bleibt das höchstbewertete Spiel der aktuellen Konsolen-Generation und ein Must-Have-Titel für Gamer auf beiden Konsolen und PC.“

Kombiniert mit den Daten der NPD Group, welche phsyikalische Verkäufe und Vollspiel-Download summiert, war GTA V die Nummer 6 der meistverkauftesten Spiele über alle Plattformen im Jahr 2016. Nur die FIFA-Ableger schaffen es jedes Jahr auf den ersten Platz – mit viel Luft nach unten!

Grand Theft Auto V sold more units in 2016 than in 2015.

A monster. pic.twitter.com/Q2qF5G9nMH

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 7. Februar 2017